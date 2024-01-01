1 тысяча израильских новых шекелей в арубанские флорины

Сконвертируйте ILS в AWG по реальному обменному курсу

1 000 ils
490,79 awg

₪1,000 ILS = ƒ0,4908 AWG

Среднерыночный курс в 13:46
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1 ILS в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49770,4977
Низкий0,47420,4708
В среднем0,48370,4822
Изменить1.92%3.27%
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Соотношение 1 ILS к AWG

За последние 30 дней максимальный курс ILS к AWG составил 0,4977, а минимальный — 0,4742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4837. Изменение курса ILS к AWG в процентном соотношении составило 1.92.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к AWG составил 0,4977, а минимальный — 0,4708. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4822. Изменение курса ILS к AWG в процентном соотношении составило 3.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,0971,4951,6270,96819,424
1 GBP1,18711,292108,1621,7751,9321,1523,062
1 USD0,9190,774183,6941,3731,4950,8917,845
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Арубанский флорин
1 ILS0,49079 AWG
5 ILS2,45394 AWG
10 ILS4,90787 AWG
20 ILS9,81574 AWG
50 ILS24,53935 AWG
100 ILS49,07870 AWG
250 ILS122,69675 AWG
500 ILS245,39350 AWG
1000 ILS490,78700 AWG
2000 ILS981,57400 AWG
5000 ILS2 453,93500 AWG
10000 ILS4 907,87000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Израильский новый шекель
1 AWG2,03754 ILS
5 AWG10,18770 ILS
10 AWG20,37540 ILS
20 AWG40,75080 ILS
50 AWG101,87700 ILS
100 AWG203,75400 ILS
250 AWG509,38500 ILS
500 AWG1 018,77000 ILS
1000 AWG2 037,54000 ILS
2000 AWG4 075,08000 ILS
5000 AWG10 187,70000 ILS
10000 AWG20 375,40000 ILS