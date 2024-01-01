1 индонезийская рупия в мьянманские кьяты

Сконвертируйте IDR в MMK по реальному обменному курсу

1 idr
0,13 mmk

Rp1,000 IDR = K0,1298 MMK

Среднерыночный курс в 07:47
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в MMKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13050,1321
Низкий0,12780,1278
В среднем0,12890,1297
Изменить1.00%0.32%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к MMK

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MMK составил 0,1305, а минимальный — 0,1278. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1289. Изменение курса IDR к MMK в процентном соотношении составило 1.00.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MMK составил 0,1321, а минимальный — 0,1278. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1297. Изменение курса IDR к MMK в процентном соотношении составило 0.32.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9181,3441,4931,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10911,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2310,68311,1111,020,5765,809

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в мьянманские кьяты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Мьянманский кьят
1 IDR0,12979 MMK
5 IDR0,64894 MMK
10 IDR1,29789 MMK
20 IDR2,59578 MMK
50 IDR6,48945 MMK
100 IDR12,97890 MMK
250 IDR32,44725 MMK
500 IDR64,89450 MMK
1000 IDR129,78900 MMK
2000 IDR259,57800 MMK
5000 IDR648,94500 MMK
10000 IDR1 297,89000 MMK
Обменные курсы Мьянманский кьят / Индонезийская рупия
1 MMK7,70483 IDR
5 MMK38,52415 IDR
10 MMK77,04830 IDR
20 MMK154,09660 IDR
50 MMK385,24150 IDR
100 MMK770,48300 IDR
250 MMK1 926,20750 IDR
500 MMK3 852,41500 IDR
1000 MMK7 704,83000 IDR
2000 MMK15 409,66000 IDR
5000 MMK38 524,15000 IDR
10000 MMK77 048,30000 IDR