История обменного курса индонезийская рупия–мьянманские кьяты

Обменный курс индонезийская рупия/мьянманские кьяты сейчас составляет 0,130, отражая изменение в размере -0.288% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.324% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/мьянманские кьяты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,131, и минимумом, равным 0,130, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.310% увеличение стоимости.