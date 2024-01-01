10 тысяч индонезийских рупий в марокканские дирхамы

Сконвертируйте IDR в MAD по реальному обменному курсу

10 000 idr
6,08 mad

Rp1,000 IDR = د.م.0,0006079 MAD

Среднерыночный курс в 11:46
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1 IDR в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00060,0006
Низкий0,00060,0006
В среднем0,00060,0006
Изменить-0.14%-2.60%
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Соотношение 1 IDR к MAD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MAD составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса IDR к MAD в процентном соотношении составило -0.14.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MAD составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса IDR к MAD в процентном соотношении составило -2.60.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6670,9181,3441,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11811,4641,6271,4930,8438,505
1 SGD0,74462,2320,68311,1111,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Марокканский дирхам
1 IDR0,00061 MAD
5 IDR0,00304 MAD
10 IDR0,00608 MAD
20 IDR0,01216 MAD
50 IDR0,03039 MAD
100 IDR0,06079 MAD
250 IDR0,15196 MAD
500 IDR0,30393 MAD
1000 IDR0,60785 MAD
2000 IDR1,21571 MAD
5000 IDR3,03927 MAD
10000 IDR6,07854 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Индонезийская рупия
1 MAD1 645,13000 IDR
5 MAD8 225,65000 IDR
10 MAD16 451,30000 IDR
20 MAD32 902,60000 IDR
50 MAD82 256,50000 IDR
100 MAD164 513,00000 IDR
250 MAD411 282,50000 IDR
500 MAD822 565,00000 IDR
1000 MAD1 645 130,00000 IDR
2000 MAD3 290 260,00000 IDR
5000 MAD8 225 650,00000 IDR
10000 MAD16 451 300,00000 IDR