10 тысяч индонезийских рупий в японские иены

Сконвертируйте IDR в JPY по реальному обменному курсу

10 000 idr
97 jpy

Rp1,000 IDR = ¥0,009728 JPY

Среднерыночный курс в 11:25
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1 IDR в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01000,0100
Низкий0,00970,0095
В среднем0,00980,0097
Изменить0.79%2.26%
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Соотношение 1 IDR к JPY

За последние 30 дней максимальный курс IDR к JPY составил 0,0100, а минимальный — 0,0097. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0098. Изменение курса IDR к JPY в процентном соотношении составило 0.79.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к JPY составил 0,0100, а минимальный — 0,0095. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0097. Изменение курса IDR к JPY в процентном соотношении составило 2.26.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,09811,4641,6271,4930,8438,503
1 SGD0,74462,220,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Японская иена
1 IDR0,00973 JPY
5 IDR0,04864 JPY
10 IDR0,09728 JPY
20 IDR0,19456 JPY
50 IDR0,48640 JPY
100 IDR0,97279 JPY
250 IDR2,43198 JPY
500 IDR4,86396 JPY
1000 IDR9,72792 JPY
2000 IDR19,45584 JPY
5000 IDR48,63960 JPY
10000 IDR97,27920 JPY
Обменные курсы Японская иена / Индонезийская рупия
100 JPY10 279,70000 IDR
1000 JPY102 797,00000 IDR
1500 JPY154 195,50000 IDR
2000 JPY205 594,00000 IDR
3000 JPY308 391,00000 IDR
5000 JPY513 985,00000 IDR
5400 JPY555 103,80000 IDR
10000 JPY1 027 970,00000 IDR
15000 JPY1 541 955,00000 IDR
20000 JPY2 055 940,00000 IDR
25000 JPY2 569 925,00000 IDR
30000 JPY3 083 910,00000 IDR