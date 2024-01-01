5 000 индонезийских рупий в гватемальские кетсали

Сконвертируйте IDR в GTQ по реальному обменному курсу

5 000 idr
2,40 gtq

Rp1,000 IDR = Q0,0004797 GTQ

Среднерыночный курс в 11:04
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1 IDR в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменить1.17%0.23%
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Соотношение 1 IDR к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс IDR к GTQ составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к GTQ в процентном соотношении составило 1.17.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к GTQ составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к GTQ в процентном соотношении составило 0.23.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,670,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07511,4641,6261,4930,8428,5
1 SGD0,74462,2150,68311,1111,020,5755,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Гватемальский кетсаль
1 IDR0,00048 GTQ
5 IDR0,00240 GTQ
10 IDR0,00480 GTQ
20 IDR0,00959 GTQ
50 IDR0,02399 GTQ
100 IDR0,04797 GTQ
250 IDR0,11993 GTQ
500 IDR0,23986 GTQ
1000 IDR0,47971 GTQ
2000 IDR0,95942 GTQ
5000 IDR2,39855 GTQ
10000 IDR4,79710 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Индонезийская рупия
1 GTQ2 084,59000 IDR
5 GTQ10 422,95000 IDR
10 GTQ20 845,90000 IDR
20 GTQ41 691,80000 IDR
50 GTQ104 229,50000 IDR
100 GTQ208 459,00000 IDR
250 GTQ521 147,50000 IDR
500 GTQ1 042 295,00000 IDR
1000 GTQ2 084 590,00000 IDR
2000 GTQ4 169 180,00000 IDR
5000 GTQ10 422 950,00000 IDR
10000 GTQ20 845 900,00000 IDR