1 тысяча индонезийских рупий в ганские седи

Сконвертируйте IDR в GHS по реальному обменному курсу

1 000 idr
0,91 ghs

Rp1,000 IDR = GH¢0,0009117 GHS

Среднерыночный курс в 10:59
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1 IDR в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00090,0008
В среднем0,00090,0009
Изменить4.19%13.99%
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Соотношение 1 IDR к GHS

За последние 30 дней максимальный курс IDR к GHS составил 0,0009, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0009. Изменение курса IDR к GHS в процентном соотношении составило 4.19.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к GHS составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса IDR к GHS в процентном соотношении составило 13.99.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6640,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,06811,4641,6271,4930,8438,5
1 SGD0,74462,2060,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Ганский седи
1 IDR0,00091 GHS
5 IDR0,00456 GHS
10 IDR0,00912 GHS
20 IDR0,01823 GHS
50 IDR0,04558 GHS
100 IDR0,09117 GHS
250 IDR0,22792 GHS
500 IDR0,45584 GHS
1000 IDR0,91167 GHS
2000 IDR1,82335 GHS
5000 IDR4,55837 GHS
10000 IDR9,11674 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Индонезийская рупия
1 GHS1 096,88000 IDR
5 GHS5 484,40000 IDR
10 GHS10 968,80000 IDR
20 GHS21 937,60000 IDR
50 GHS54 844,00000 IDR
100 GHS109 688,00000 IDR
250 GHS274 220,00000 IDR
500 GHS548 440,00000 IDR
1000 GHS1 096 880,00000 IDR
2000 GHS2 193 760,00000 IDR
5000 GHS5 484 400,00000 IDR
10000 GHS10 968 800,00000 IDR