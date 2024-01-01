100 индонезийских рупий в белорусские рубли

Сконвертируйте IDR в BYN по реальному обменному курсу

100 idr
0,02 byn

Rp1,000 IDR = Br0,0002020 BYN

Среднерыночный курс в 10:31
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1 IDR в BYNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменить1.09%0.41%
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Соотношение 1 IDR к BYN

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BYN составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к BYN в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BYN составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к BYN в процентном соотношении составило 0.41.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6690,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06911,4641,6261,4920,8438,5
1 SGD0,74462,210,68311,1111,0190,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в белорусские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BYN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BYN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Белорусский рубль
1 IDR0,00020 BYN
5 IDR0,00101 BYN
10 IDR0,00202 BYN
20 IDR0,00404 BYN
50 IDR0,01010 BYN
100 IDR0,02020 BYN
250 IDR0,05050 BYN
500 IDR0,10100 BYN
1000 IDR0,20199 BYN
2000 IDR0,40398 BYN
5000 IDR1,00996 BYN
10000 IDR2,01991 BYN
Обменные курсы Белорусский рубль / Индонезийская рупия
1 BYN4 950,72000 IDR
5 BYN24 753,60000 IDR
10 BYN49 507,20000 IDR
20 BYN99 014,40000 IDR
50 BYN247 536,00000 IDR
100 BYN495 072,00000 IDR
250 BYN1 237 680,00000 IDR
500 BYN2 475 360,00000 IDR
1000 BYN4 950 720,00000 IDR
2000 BYN9 901 440,00000 IDR
5000 BYN24 753 600,00000 IDR
10000 BYN49 507 200,00000 IDR