1 индонезийская рупия в боливийские боливиано

Сконвертируйте IDR в BOB по реальному обменному курсу

1 idr
0,00 bob

Rp1,000 IDR = Bs0,0004267 BOB

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменить1.48%0.63%
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Соотношение 1 IDR к BOB

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BOB составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к BOB в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BOB составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к BOB в процентном соотношении составило 0.63.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6620,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06211,4641,6271,4930,8438,5
1 SGD0,74362,20,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Боливийский боливиано
1 IDR0,00043 BOB
5 IDR0,00213 BOB
10 IDR0,00427 BOB
20 IDR0,00853 BOB
50 IDR0,02134 BOB
100 IDR0,04267 BOB
250 IDR0,10668 BOB
500 IDR0,21336 BOB
1000 IDR0,42671 BOB
2000 IDR0,85343 BOB
5000 IDR2,13357 BOB
10000 IDR4,26714 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Индонезийская рупия
1 BOB2 343,49000 IDR
5 BOB11 717,45000 IDR
10 BOB23 434,90000 IDR
20 BOB46 869,80000 IDR
50 BOB117 174,50000 IDR
100 BOB234 349,00000 IDR
250 BOB585 872,50000 IDR
500 BOB1 171 745,00000 IDR
1000 BOB2 343 490,00000 IDR
2000 BOB4 686 980,00000 IDR
5000 BOB11 717 450,00000 IDR
10000 BOB23 434 900,00000 IDR