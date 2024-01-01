1 тысяча гаитянских гурдов в угандийские шиллинги

Сконвертируйте HTG в UGX по реальному обменному курсу

1 000 htg
28 051 ugx

G1,000 HTG = Ush28,05 UGX

Среднерыночный курс в 05:59
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1 HTG в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,430028,9033
Низкий27,948727,9487
В среднем28,123028,4614
Изменить-0.70%-2.67%
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Соотношение 1 HTG к UGX

За последние 30 дней максимальный курс HTG к UGX составил 28,4300, а минимальный — 27,9487. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28,1230. Изменение курса HTG к UGX в процентном соотношении составило -0.70.

За последние 90 дней максимальный курс HTG к UGX составил 28,9033, а минимальный — 27,9487. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 28,4614. Изменение курса HTG к UGX в процентном соотношении составило -2.67.

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Популярные валюты

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11,34518,2731,370,77383,6150,9181,492
1 SGD0,744113,591,0190,57562,1880,6831,11
1 ZAR0,0550,07410,0750,0424,5760,050,082
1 CAD0,730,98113,33410,56461,0170,671,089

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Как произвести расчет конвертации из гаитянских гурдов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HTG из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HTG в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для гаитянских гурдов

HTG в USD

HTG в SGD

HTG в ZAR

HTG в CAD

HTG в GBP

HTG в INR

HTG в EUR

HTG в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Гаитянский гурд / Угандийский шиллинг
1 HTG28,05070 UGX
5 HTG140,25350 UGX
10 HTG280,50700 UGX
20 HTG561,01400 UGX
50 HTG1 402,53500 UGX
100 HTG2 805,07000 UGX
250 HTG7 012,67500 UGX
500 HTG14 025,35000 UGX
1000 HTG28 050,70000 UGX
2000 HTG56 101,40000 UGX
5000 HTG140 253,50000 UGX
10000 HTG280 507,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Гаитянский гурд
1 UGX0,03565 HTG
5 UGX0,17825 HTG
10 UGX0,35650 HTG
20 UGX0,71300 HTG
50 UGX1,78249 HTG
100 UGX3,56498 HTG
250 UGX8,91245 HTG
500 UGX17,82490 HTG
1000 UGX35,64980 HTG
2000 UGX71,29960 HTG
5000 UGX178,24900 HTG
10000 UGX356,49800 HTG