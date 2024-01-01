10 долларов Фолклендских островов в доллары США

Сконвертируйте FKP в USD по реальному обменному курсу

10 fkp
12.56 usd

1.00000 FKP = 1.25605 USD

Среднерыночный курс в 12:56
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8560151.0751589.27641.450861.655730.93452518.4593
1 GBP1.168211.25605104.2981.694981.934321.0917221.5651
1 USD0.93010.796147183.03621.349451.540.8691517.169
1 INR0.01120120.009587950.012042910.01625130.01854610.01046710.206765

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов Фолклендских островов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FKP из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FKP в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для долларов Фолклендских островов

FKP в USD

FKP в EUR

FKP в GBP

FKP в INR

FKP в JPY

FKP в RUB

FKP в AUD

FKP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Доллар США
1 FKP1.25605 USD
5 FKP6.28025 USD
10 FKP12.56050 USD
20 FKP25.12100 USD
50 FKP62.80250 USD
100 FKP125.60500 USD
250 FKP314.01250 USD
500 FKP628.02500 USD
1000 FKP1256.05000 USD
2000 FKP2512.10000 USD
5000 FKP6280.25000 USD
10000 FKP12560.50000 USD
Обменные курсы Доллар США / Фунт Фолклендских островов
1 USD0.79615 FKP
5 USD3.98074 FKP
10 USD7.96147 FKP
20 USD15.92294 FKP
50 USD39.80735 FKP
100 USD79.61470 FKP
250 USD199.03675 FKP
500 USD398.07350 FKP
1000 USD796.14700 FKP
2000 USD1592.29400 FKP
5000 USD3980.73500 FKP
10000 USD7961.47000 FKP