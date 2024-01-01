История обменного курса египетский фунт–тихоокеанские франки

Обменный курс египетских фунта/тихоокеанские франки сейчас составляет 2,248, отражая изменение в размере -0.013% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.190% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 2,262, и минимумом, равным 2,226, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.780%.