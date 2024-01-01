埃及鎊兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌CFP法郎的匯率目前為2.271，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.039%。

在過去一星期，埃及鎊兌CFP法郎的匯率波動，在25-07-2024高見2.276，並在23-07-2024低見2.262。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.244%。