История обменного курса египетский фунт–уругвайские песо

Обменный курс египетских фунта/уругвайские песо сейчас составляет 0,856, отражая изменение в размере 1.051% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.601% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/уругвайские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,856, и минимумом, равным 0,843, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.010%.