埃及鎊兌烏拉圭比索匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌烏拉圭比索的匯率目前為0.833，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.422%。

在過去一星期，埃及鎊兌烏拉圭比索的匯率波動，在24-07-2024高見0.838，並在23-07-2024低見0.829。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.010%。