烏拉圭比索兌埃及鎊匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌埃及鎊的匯率目前為1.200，較昨日改變了-0.061%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.101%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌埃及鎊的匯率波動，在23-07-2024高見1.206，並在24-07-2024低見1.193。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了1.020%。