История обменного курса египетский фунт–коста-риканские колоны

Обменный курс египетских фунта/коста-риканские колоны сейчас составляет 10,405, отражая изменение в размере 0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.773% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 10,548, и минимумом, равным 10,366, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.814%.