埃及鎊兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為10.916，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.618%。

在過去一星期，埃及鎊兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在21-07-2024高見10.995，並在26-07-2024低見10.888。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.538%。