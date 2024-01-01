История обменного курса египетский фунт–армянские драмы

Обменный курс египетских фунта/армянские драмы сейчас составляет 7,848, отражая изменение в размере 0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.939% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/армянские драмы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 7,923, и минимумом, равным 7,844, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.746%.