История обменного курса армянский драм–египетские фунты

Обменный курс армянских драма/египетские фунты сейчас составляет 0,127, отражая изменение в размере 0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.948% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/египетские фунты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,127, и минимумом, равным 0,126, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.752%.