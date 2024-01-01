История обменного курса алжирский динар–албанские леки

Обменный курс алжирских динара/албанские леки сейчас составляет 0,687, отражая изменение в размере 0.446% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.940% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,688, и минимумом, равным 0,676, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.796%.