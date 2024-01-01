История обменного курса албанский лек–алжирские динары

Обменный курс албанских лека/алжирские динары сейчас составляет 1,455, отражая изменение в размере -0.459% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.931% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/алжирские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 1,480, и минимумом, равным 1,453, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.802%.