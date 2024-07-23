阿爾及利亞第納爾兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為0.688，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.338%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在26-07-2024高見0.690，並在23-07-2024低見0.685。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.291%。