История обменного курса доминиканское песо–кенийские шиллинги

Обменный курс доминиканских песо/кенийские шиллинги сейчас составляет 2,141, отражая изменение в размере 0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,146, и минимумом, равным 2,138, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.239%.