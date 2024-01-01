多明尼加比索兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌肯雅先令的匯率目前為2.204，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.886%。

在過去一星期，多明尼加比索兌肯雅先令的匯率波動，在24-07-2024高見2.250，並在21-07-2024低見2.185。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.388%。