История обменного курса кенийский шиллинг–доминиканские песо

Обменный курс кенийских шиллинга/доминиканские песо сейчас составляет 0,467, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/доминиканские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,468, и минимумом, равным 0,466, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.240%.