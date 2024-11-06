История обменного курса датская крона–мозамбикские метикалы

Обменный курс датские кроны/мозамбикские метикалы сейчас составляет 9,136, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.263% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 9,351, и минимумом, равным 9,126, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.