丹麥克朗兌莫桑比克梅蒂卡爾匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率目前為9.286，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.233%。

在過去一星期，丹麥克朗兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率波動，在21-07-2024高見9.323，並在24-07-2024低見9.265。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.127%。