История обменного курса мозамбикский метикал–датские кроны

Обменный курс мозамбикский метикал/датские кроны сейчас составляет 0,107, отражая изменение в размере 0.068% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/датские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,108, и минимумом, равным 0,107, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.454% уменьшение стоимости.