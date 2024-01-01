История обменного курса франк Джибути–вату Вануату

Обменный курс франка Джибути/вату Вануату сейчас составляет 0,681, отражая изменение в размере 0.056% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.671% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,684, и минимумом, равным 0,676, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.897%.