吉布地法郎兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為0.683，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.245%。

在過去一星期，吉布地法郎兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見0.683，並在21-07-2024低見0.674。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.424%。