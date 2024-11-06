История обменного курса франк Джибути–гвинейские франки

Обменный курс франка Джибути/гвинейские франки сейчас составляет 48,471, отражая изменение в размере 0.070% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.077% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/гвинейские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 48,537, и минимумом, равным 48,285, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.477%.