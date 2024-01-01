吉布地法郎兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌幾內亞法郎的匯率目前為48.220，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.476%。

在過去一星期，吉布地法郎兌幾內亞法郎的匯率波動，在25-07-2024高見48.511，並在22-07-2024低見48.184。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。