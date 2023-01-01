10 чешских крон в таджикские сомони

Сконвертируйте CZK в TJS по реальному обменному курсу

10 czk
4,80 tjs

1.00000 CZK = 0.47952 TJS

Среднерыночный курс в 13:40 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса CZK к TJS

1 мин. назад 1 CZK → 0 TJS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.858451.0684588.76091.44391.654720.9545518.2865
1GBP1.1648911.2446103.3951.681951.927521.1119521.3013
1USD0.935950.803471183.07451.35141.548710.893417.115
1INR0.01126620.009671690.012037410.01626730.01864240.01075420.20602

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из чешских крон в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for чешских крон

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Чешская крона / Таджикский сомони
1 CZK0.47952 TJS
5 CZK2.39760 TJS
10 CZK4.79521 TJS
20 CZK9.59042 TJS
50 CZK23.97605 TJS
100 CZK47.95210 TJS
250 CZK119.88025 TJS
500 CZK239.76050 TJS
1000 CZK479.52100 TJS
2000 CZK959.04200 TJS
5000 CZK2397.60500 TJS
10000 CZK4795.21000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Чешская крона
1 TJS2.08541 CZK
5 TJS10.42705 CZK
10 TJS20.85410 CZK
20 TJS41.70820 CZK
50 TJS104.27050 CZK
100 TJS208.54100 CZK
250 TJS521.35250 CZK
500 TJS1042.70500 CZK
1000 TJS2085.41000 CZK
2000 TJS4170.82000 CZK
5000 TJS10427.05000 CZK
10000 TJS20854.10000 CZK