История обменного курса чешская крона–мозамбикские метикалы

Обменный курс чешские кроны/мозамбикские метикалы сейчас составляет 2,696, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.042% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,754, и минимумом, равным 2,689, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.