История обменного курса мозамбикский метикал–чешские кроны

Обменный курс мозамбикский метикал/чешские кроны сейчас составляет 0,363, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.352% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/чешские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,367, и минимумом, равным 0,363, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.487% уменьшение стоимости.