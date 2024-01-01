История обменного курса чешская крона–японские иены

Обменный курс чешские кроны/японские иены сейчас составляет 6,473, отражая изменение в размере -0.599% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.051% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/японские иены колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 6,562, и минимумом, равным 6,470, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.495%.