捷克克朗兌日元匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌日元的匯率目前為6.585，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-3.092%。

在過去一星期，捷克克朗兌日元的匯率波動，在21-07-2024高見6.807，並在25-07-2024低見6.495。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.676%。