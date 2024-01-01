История обменного курса чешская крона–доминиканские песо

Обменный курс чешские кроны/доминиканские песо сейчас составляет 2,554, отражая изменение в размере -0.579% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.820% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/доминиканские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,599, и минимумом, равным 2,538, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.941%.