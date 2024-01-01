История обменного курса доминиканское песо–чешские кроны

Обменный курс доминиканских песо/чешские кроны сейчас составляет 0,392, отражая изменение в размере 0.470% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.827% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/чешские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,394, и минимумом, равным 0,385, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.950%.