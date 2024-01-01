История обменного курса чешская крона–колумбийские песо

Обменный курс чешские кроны/колумбийские песо сейчас составляет 184,070, отражая изменение в размере -0.563% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.125% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/колумбийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 191,824, и минимумом, равным 183,704, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.992%.