捷克克朗兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌哥倫比亞比索的匯率目前為172.405，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.043%。

在過去一星期，捷克克朗兌哥倫比亞比索的匯率波動，在21-07-2024高見174.561，並在24-07-2024低見170.887。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.765%。