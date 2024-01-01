История обменного курса чешская крона–чилийские песо

Обменный курс чешские кроны/чилийские песо сейчас составляет 41,105, отражая изменение в размере 0.240% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.015% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/чилийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 41,385, и минимумом, равным 40,338, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.514%.