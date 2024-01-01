捷克克朗兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌智利比索的匯率目前為40.843，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.174%。

在過去一星期，捷克克朗兌智利比索的匯率波動，在22-07-2024高見40.998，並在24-07-2024低見40.248。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.679%。