20 эскудо Кабо-Верде в филиппинские песо

Сконвертируйте CVE в PHP по реальному обменному курсу

20 cve
10.99 php

1.00000 CVE = 0.54943 PHP

Среднерыночный курс в 10:35 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CVE к PHP

1 мин. назад 1 CVE → 0 PHP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.073289.11051.451721.668010.958618.3967
1GBP1.1615811.24655103.5041.686211.937441.1134921.3682
1USD0.93180.802214183.03251.35271.554240.893217.1419
1INR0.0112220.009661450.012043510.01629120.01871850.01075720.206448

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

CVE в AUD

CVE в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Филиппинский песо
1 CVE0.54943 PHP
5 CVE2.74716 PHP
10 CVE5.49431 PHP
20 CVE10.98862 PHP
50 CVE27.47155 PHP
100 CVE54.94310 PHP
250 CVE137.35775 PHP
500 CVE274.71550 PHP
1000 CVE549.43100 PHP
2000 CVE1098.86200 PHP
5000 CVE2747.15500 PHP
10000 CVE5494.31000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Эскудо Кабо-Верде
1 PHP1.82007 CVE
5 PHP9.10035 CVE
10 PHP18.20070 CVE
20 PHP36.40140 CVE
50 PHP91.00350 CVE
100 PHP182.00700 CVE
250 PHP455.01750 CVE
500 PHP910.03500 CVE
1000 PHP1820.07000 CVE
2000 PHP3640.14000 CVE
5000 PHP9100.35000 CVE
10000 PHP18200.70000 CVE