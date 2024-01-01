100 филиппинских песо в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте PHP в CVE по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = Esc1,764 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 PHP в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,77501,7918
Низкий1,73541,7354
В среднем1,75921,7693
Изменение-0.30%-0.23%
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Соотношение 1 PHP к CVE

За последние 30 дней максимальный курс PHP к CVE составил 1,7750, а минимальный — 1,7354. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7592. Изменение курса PHP к CVE в процентном соотношении составило -0.30.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к CVE составил 1,7918, а минимальный — 1,7354. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7693. Изменение курса PHP к CVE в процентном соотношении составило -0.23.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Эскудо Кабо-Верде
1 PHP1,76353 CVE
5 PHP8,81765 CVE
10 PHP17,63530 CVE
20 PHP35,27060 CVE
50 PHP88,17650 CVE
100 PHP176,35300 CVE
250 PHP440,88250 CVE
500 PHP881,76500 CVE
1000 PHP1 763,53000 CVE
2000 PHP3 527,06000 CVE
5000 PHP8 817,65000 CVE
10000 PHP17 635,30000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Филиппинский песо
1 CVE0,56704 PHP
5 CVE2,83522 PHP
10 CVE5,67043 PHP
20 CVE11,34086 PHP
50 CVE28,35215 PHP
100 CVE56,70430 PHP
250 CVE141,76075 PHP
500 CVE283,52150 PHP
1000 CVE567,04300 PHP
2000 CVE1 134,08600 PHP
5000 CVE2 835,21500 PHP
10000 CVE5 670,43000 PHP