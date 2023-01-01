5 китайских юаней в азербайджанские манаты

Сконвертируйте CNY в AZN по реальному обменному курсу

5 cny
1.17 azn

1.00000 CNY = 0.23381 AZN

Среднерыночный курс в 0:43 UTC
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График изменения обменного курса CNY к AZN

1 мин. назад 1 CNY → 0 AZN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85931.0736589.02171.453881.667030.958618.4052
1GBP1.1637411.2495103.6021.692011.940071.1155621.4197
1USD0.93140.80032182.9151.354151.552670.8928517.1426
1INR0.01123320.00965230.012060510.01633180.01872610.01076830.206749

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Как произвести расчет конвертации из китайских юаней в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CNY из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CNY в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Китайский юань RMB / Азербайджанский манат
1 CNY0.23381 AZN
5 CNY1.16904 AZN
10 CNY2.33807 AZN
20 CNY4.67614 AZN
50 CNY11.69035 AZN
100 CNY23.38070 AZN
250 CNY58.45175 AZN
500 CNY116.90350 AZN
1000 CNY233.80700 AZN
2000 CNY467.61400 AZN
5000 CNY1169.03500 AZN
10000 CNY2338.07000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Китайский юань RMB
1 AZN4.27703 CNY
5 AZN21.38515 CNY
10 AZN42.77030 CNY
20 AZN85.54060 CNY
50 AZN213.85150 CNY
100 AZN427.70300 CNY
250 AZN1069.25750 CNY
500 AZN2138.51500 CNY
1000 AZN4277.03000 CNY
2000 AZN8554.06000 CNY
5000 AZN21385.15000 CNY
10000 AZN42770.30000 CNY