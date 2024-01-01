1 швейцарский франк в ямайские доллары

Сконвертируйте CHF в JMD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = J$180,7 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JMD
1 CHF в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий184,1790186,8940
Низкий180,2800179,3450
В среднем182,6569183,8079
Изменение-1.25%-0.13%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к JMD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к JMD составил 184,1790, а минимальный — 180,2800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 182,6569. Изменение курса CHF к JMD в процентном соотношении составило -1.25.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к JMD составил 186,8940, а минимальный — 179,3450. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 183,8079. Изменение курса CHF к JMD в процентном соотношении составило -0.13.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к JMD

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарский франк

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Ямайский доллар
1 CHF180,71000 JMD
5 CHF903,55000 JMD
10 CHF1 807,10000 JMD
20 CHF3 614,20000 JMD
50 CHF9 035,50000 JMD
100 CHF18 071,00000 JMD
250 CHF45 177,50000 JMD
500 CHF90 355,00000 JMD
1000 CHF180 710,00000 JMD
2000 CHF361 420,00000 JMD
5000 CHF903 550,00000 JMD
10000 CHF1 807 100,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Швейцарский франк
1 JMD0,00553 CHF
5 JMD0,02767 CHF
10 JMD0,05534 CHF
20 JMD0,11067 CHF
50 JMD0,27669 CHF
100 JMD0,55337 CHF
250 JMD1,38343 CHF
500 JMD2,76686 CHF
1000 JMD5,53372 CHF
2000 JMD11,06744 CHF
5000 JMD27,66860 CHF
10000 JMD55,33720 CHF