История обменного курса швейцарский франк–ямайские доллары

Обменный курс швейцарских франка/ямайские доллары сейчас составляет 180,710, отражая изменение в размере -0.085% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.784% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/ямайские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 183,776, и минимумом, равным 179,714, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.810%.