История обменного курса швейцарский франк–эфиопские быры

Обменный курс швейцарских франка/эфиопские быры сейчас составляет 139,566, отражая изменение в размере 0.211% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.456% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/эфиопские быры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 141,196, и минимумом, равным 137,876, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.541%.